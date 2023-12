Feste, Cia: 1,1 miliardo per spesa pesce e prezzi a +10% rispetto al 2022

(Teleborsa) - Anche quest’anno, con un, malgrado i prezzi in aumento del 10% nei principali mercati ittici rispetto allo stesso periodo del 2022.. Capisaldi del consumo ittico durante le feste sono i molluschi e i crostacei. A rilevarlo è, la sua associazione di pescatori, aggiungendo che la scelta di prodotto locale a "filiera corta" offre sempre garanzia di maggiore qualità, col rispetto di elevati standard di sicurezza e tutela ambientale.Secondo le due associazioni, ilsta tra i 25 e i 28 euro/kg, ma se è d'import francese tra i 18-20 euro al chilo; le seppie oscillano tra i 15 e i 20€/kg, mentre i calamari locali arrivano a 45€/kg. Altro protagonista delle tavole è latra i 35-40 euro al chilo per la filippina dell'alto Adriatico, con lupini (dai 12 ai 15 euro al chilo) e fasolari (fino a 18 euro).Per i, se gli scampi congelati stanno tra i 25 e i 35 euro al chilo, quelli freschi locali costano il doppio. Le tante varietà di gamberi soddisfano le esigenze di tutte le tasche: dagli 80 euro al chilo del gambero rosso di Mazara, ai 35 per la seconda scelta; variabili le mazzancolle, tra i 25 ed i 30 euro al chilo; e, mentre l'astice americano arriva ai 30 e il canadese tra i 40-45, l'aragosta, invece, oscilla tra i 120 ed i 150 euro al chilo.Per quanto riguarda ancora il- secondo i dati diffusi da Cia e PescAgri - si sta tra i 15 ed i 20 euro al chilo, mentre il misto di stagione per una buona frittura di paranza si trova a 10-15 euro al chilo mentre il capitone arriva a costare 25, come lo scorso anno. Per spigole e orate di importazione ci vogliono tra i 10 e i 15 euro al chilo, mentre per le nazionali 20-25. E se il dentice costa circa 15-20 euro al chilo, la gallinella dai 20 euro in su. Re del pesce bianco e magro anche il nasello tra i 15-20 euro, mentre la rana pescatrice sta intorno ai 20-25 euro.Le varietà di pesce che sono accessibili anche alle(Grecia e Turchia), fra i 10 e i 15€/kg, mentre quelle nazionali si aggirano sui 20-25€/kg.