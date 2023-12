Fondazione Terzo Pilastro-Internazionale: Emanuele nominato Presidente Emerito

(Teleborsa) - Nella giornata di ieri, giovedì 21 dicembre, a pochi giorni di distanza dalla sua più recente apparizione pubblica, avvenuta per la presentazione di un importante progetto socio-sanitario di ippoterapia per i pazienti cardiochirurgici anziani presso il Roma Polo Club, ile, oggi guidata daIl Consiglio Generale, organo di indirizzo dellaha conferito all’unanimità, alla presenza anche dei membri del Consiglio di Amministrazione, tale prestigioso titolo adgià Presidente per molti lustri della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale da lui creata.La motivazione di tale nomina - spiega la nota -nel mondo del non profit, operando a beneficio della collettività ed in risposta ai bisogni sociali più urgenti in Italia, nel bacino del Mediterraneo e all’estero. Ciò, attraverso il sostegno a molteplici iniziative a favore delle categorie sociali deboli e dei bisognosi, nonché promuovendo la ricerca scientifica in materia di sanità, l’istruzione e la formazione dei giovani, la diffusione della cultura e dell’arte in tutte le loro forme.– professore universitario, avvocato cassazionista, economista, banchiere, esperto in materia finanziaria, tributaria ed assicurativa; amministratore di aziende pubbliche e private nazionali e internazionali; editorialista, saggista, autore di pubblicazioni scientifiche di finanza e di diritto; poeta – "è da molti considerato l’ultimo grande filantropo e mecenate del nostro Paese, essendosi impegnato per l’intera sua vita per l’affermazione dei valori di libertà, giustizia sociale e solidarietà che ne hanno sempre ispirato il pensiero e l’azione", conclude la nota.