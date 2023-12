Iveco acquista azioni proprie e conclude la tranche iniziale del programma

Iveco Group

Ieader globale nel settore automotive

(Teleborsa) -, nell’ambito della tranche iniziale del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver, dal 18 al 20 dicembre 2023, complessive, al prezzo medio ponderato di 7,9320 euro, per unal netto delle commissioni pari aCon gli acquisti sopra descritti Iveco hasino a 55.000.000 di euro del programma di acquisto di azioni proprie, basato sull’autorizzazione a riacquistare un numero massimo di 10 milioni di Common Shares per un esborso massimo di 130 milioni di euro accordata dall’Assemblea degli Azionisti.A Piazza Affari, giornata incolore per il, che chiude la seduta del 22 dicembre con una variazione percentuale negativa dello 0,47% rispetto alla sessione precedente.