La Borsa di New York si infiamma sull'onda degli acquisti

(Teleborsa) - A Wall Street, ilha terminato la giornata con un aumento dello 0,87%, a 37.404 punti; sulla stessa linea, performance positiva per l', che termina la giornata in aumento dell'1,03% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente. In rialzo il(+1,23%); con analoga direzione, sale l'(+0,95%).I dati pubblicati prima dell'avvio hanno mostrato un'inflazione in calo e una crescita del PIL, seppur più bassa della stima precedente. Stabile il numero dei lavoratori che per la prima volta hanno richiesto i sussidi di disoccupazione. Infine, le condizioni del settore manifatturiero nell'area di Philadelphia sono rimaste in contrazione, a dicembre.Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,44%),(+1,20%) e(+1,12%).Tra i(+2,88%),(+2,69%),(+2,60%) e(+2,29%).Al top tra i, si posizionano(+8,63%),(+6,55%),(+5,86%) e(+5,77%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -7,01%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,46%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,40%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,52%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 1,7%; preced. -5,4%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,2%)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,2%)16:00: Vendita case nuove, mensile (preced. -5,6%)16:00: Vendita case nuove (atteso 695K unità; preced. 679K unità)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 69,4 punti; preced. 61,3 punti)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 0,6%).