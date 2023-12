La Carovana Solidale di IVECO porta connettività ai residenti in Piaçabuçuin, in Brasile

(Teleborsa) -che progetta, produce e commercializza veicoli commerciali leggeri, medi e pesanti, ha prosegue la sua attività a sostegno delle persone che vivono in situazioni di vulnerabilità sociale in Brasile. Ogni dicembre, dal 2015, laattraversa il Brasile per realizzare un progetto a beneficio di una comunità locale e quest'annoIl progetto sostiene inel nord-est del Brasile, una delle regioni più svantaggiate del Paese, con un accesso molto limitato a Internet., trasforma uno spazio pubblico in un vero e proprio laboratorio di conoscenza. L'attività della Carovana Solidale faciliterà infatti lo sviluppo di competenze digitali tra i giovani e gli anziani del luogo, aiutandoli nelle attività quotidiane e fornendo accesso a corsi di sviluppo professionale. Un'attività che va ben oltre il trasporto di merci e, contribuendo a realizzare i sogni di migliaia di persone che miglioreranno la loro conoscenza e la loro vita, plasma il futuro di un'interacomunità.Il progetto Carovana Solidale è in linea con lae la sua volontà di sostenere la popolazione locale nelle aree in cui opera il Gruppo. Ulteriori informazioni sulla realtà di Piaçabuçu e sugli impatti dell'accesso limitato a Internet sono disponibili in un video documentario realizzato da IVECO.