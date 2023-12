Pirelli sigla accordo per nuova linea credito revolving da 500 milioni

Pirelli

(Teleborsa) -ha sottoscritto uninternazionali per unaper un ammontare didi euro con scadenza a, a dicembre 2027.La nuova linea, realizzata nell’ambito della consueta attività di gestione e ottimizzazione della struttura finanziaria,che, al 30 settembre 2023, già garantiva le coperture delle scadenze sul debito fino alla fine del 2025.Nell’ambito dell’accordo sottoscritto con il pool di banche, Pirelli potrà- in linea con il proprio– che la società definirà nell’ambito del nuovo piano industriale dopo aver raggiunto con due anni di anticipo gli obiettivi di decarbonizzazione inizialmente previsti per il 2025.