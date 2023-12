Revolut punta a 2 miliardi di ricavi nel 2023

(Teleborsa) - Revolut, il gruppo fintech finanziario, prevede di raggiungere 2 miliardi di dollari (1,7 miliardi di sterline) di ricavi e un margine di profitto netto a due cifre per il 2023.Lo fa sapere il gruppo con una nota in cui informa di aver totalizzato oltre 35 milioni di clienti, oltre 8.000 dipendenti "ed è l'app più scaricata nella categoria Finanza in nove paesi e tra le prime tre in 15 paesi, in Europa".Nel 2022 i ricavi sono ammontati a 923 milioni di sterline nel 2022, in crescita del 45% rispetto a 638 milioni di sterline nel 2021., in cui ci siamo differenziati dai nostri concorrenti - ha affermato-. Abbiamo rafforzato la nostra posizione finanziaria, ampliato la base clienti, lanciato numerosi nuovi prodotti, aperto nuovi mercati e rafforzato la nostra infrastruttura di rischio, compliance e governance".