Sara Assicurazioni, assemblea approva distribuzione dividendi per 28 milioni di euro

(Teleborsa) - L'assemblea ordinaria dei soci di, su proposta del consiglio di amministrazione, ha deliberato la distribuzione agli azionisti di, per un importo totale di, dei quali 3.214.615,50 euro alle azioni privilegiate (1,591 euro per azione) e 24.786.000,00 euro alle azioni ordinarie (1,530 euro per azione) con diritto al pagamento alla data del 18 gennaio 2024, quale data valuta di pagamento.