AstraZeneca positiva a Londra dopo acquisto di Gracell Biotechnologies

(Teleborsa) -, multinazionale biofarmaceutica anglo-svedese, è in rialzo sulla Borsa di Londra, dopo che ieri ha annunciato che. L'obiettivo dell'operazione è rafforzarsi nella terapia cellulare e nella presenza in Cina.L'accordo valuta Gracell a 2 dollari per azione ordinaria, o 10 dollari per American Depository Share, che rappresenta undalla sua ultima chiusura del 22 dicembre. Gli azionisti riceveranno inoltre un diritto sul valore contingente non negoziabile di 0,30 dollari per azione ordinaria, se vengono raggiunti determinati traguardi normativi.Discreta la performance di, che si attesta a 105,4 sterline, in. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 105,8 e successiva a 106,9. Supporto a 104,7.