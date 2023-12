Bank of Japan, dibattito nel board per futura uscita da politica accomodante

(Teleborsa) - Alla riunione di politica monetaria del 18-19 dicembre, laha mantenuto un approccio politico estremamente accomodante e non ha apportato alcuna modifica alla sua guidance, masu una futura uscita dalla politica monetaria ultra-espansiva."Guardando avanti verso la futura uscita dall'attuale politica monetaria, èdel controllo della curva dei rendimenti e della politica dei tassi di interesse negativi, e anche considerare il loro trattamento", ha affermato un membro nel Summary of Opinions pubblicato questa mattina."Con l'ulteriore aumento della probabilità di raggiungere l'obiettivo di stabilità dei prezzi del 2% in modo sostenibile e stabile, il- ha sostenuto un altro - Anche se non è auspicabile prendere decisioni affrettate, è "meglio essere bruschi e pronti che lenti ed elaborati", come dice il proverbio".Tra le altre opinioni riportate c'è quella che "èsu questioni quali i tempi di uscita dall'attuale politica monetaria e il ritmo appropriato per aumentare i tassi di interesse di riferimento successivamente, tenendo conto del rapporto con l’andamento futuro dei salari e dei prezzi".