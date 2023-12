BPER, accordo con organizzazioni sindacali per 1.000 uscite volontarie

BPER Banca

(Teleborsa) -ha raggiunto undel Gruppo, volto a favorire un ricambio generazionale e professionale, unitamente ad una riduzione della forza lavoro; tale accordo prevede l'anche tramite il ricorso al Fondo di Solidarietà di Settore, si legge in una nota.A fronte di dette uscite, nell'ambito dell'Accordo sono state definitee la, con attenzione verso i territori dove è presente il Gruppo."Sono molto soddisfatto degli accordi raggiunti che costituiscono un- ha commentato l'- L'accordo sulla ottimizzazione degli organici consentirà, tra l'altro, l'ingresso di nuove risorse, a sostegno anche dell'occupazione giovanile e in un'ottica di ricambio generazionale a supporto delle varie iniziative in ambito commerciale, digitale, di intelligenza artificiale e funzioni di controllo".