Lemon Sistemi debutta su Euronext Growth Milan il 29 dicembre

(Teleborsa) - Le azioni ordinarie emesse da, azienda specializzata nella progettazione, fornitura e posa di impianti fotovoltaici, termoidraulici, di accumulo e della progettazione di soluzioni per l’efficientamento energetico, sono state ammesse da Borsa Italiana alle negoziazioni sul mercato Euronext Growth Milan (EGM), con decorrenza 29 dicembre 2023.Le Azioni ordinarie totali ammesse alle negoziazioni sono pari a n. 8.176.020 azioni ordinarie.L’, interamente in aumento di capitale, è pari a circa Euro 2,0 milioni, cui hanno partecipato investitori istituzionali italiani ed esteri. Le Azioni collocate sono pari a 1.393.000 ad un prezzo fissato in Euro 1,47 per azione.Ladella società prevista il primo giorno di quotazione è pari a circa Euro 12,0 milioni con un flottante del 14,54% circa.Ad esito del Collocamento, il capitale sociale nominale della Società ammonta a Euro 478.451 ed è composto da 8.176.020 Azioni ordinarie prive di valore nominale.L’operazione prevede anche l’emissione di n. 1.393.000 Warrant da assegnare gratuitamente a tutti coloro che abbiano sottoscritto le Azioni nell’ambito del Collocamento, nel rapporto di n. 1 (un) Warrant ogni n. 1 (una) azione sottoscritta nell’ambito del Collocamento e saranno validi per sottoscrivere, alle condizioni e secondo le modalità indicate nel regolamento dei Warrant (il “Regolamento Warrant”), le azioni di compendio in ragione di n. 1 Azione di compendio ogni n. 4 Warrant presentati per l’esercizio. Per i dettagli sui prezzi e le finestre di esercizio dei Warrant si rimanda al relativo Regolamento Warrant., ha così commentato: “Siamo orgogliosi di aver raggiunto questoper Lemon Sistemi. Siamo consapevoli delle sfide che ci attendono e siamo convinti che la quotazione ci consentirà di essere maggiormente competitivi. Grazie ad un perfetto gioco di squadra e al supporto dei collaboratori e dei partner, oggi celebriamo questo evento significativo., di aumentare la nostra visibilità agli occhi delle istituzioni e dei grandi gruppi industriali che operano nel settore dell’energia rinnovabile, dei nostri clienti e partner, nonché di accrescere la nostra capacità di gestione del business. Chiudo sottolineando che siamo orgogliosi di essere riusciti a raggiungere questo traguardo partendo dal sud Italia, dalla Sicilia in particolare, e a portare così un pezzo della nostra terra nella finanza nazionale”., ha aggiunto: "Portiamo in Borsa Italiana un’azienda con una grande visione prospettica e un consolidato know-how che opera in un settore in poderosa crescita, quello dell’energia rinnovabile.da Lemon Sistemi e un trampolino di lancio per la realizzazione dei nuovi progetti condivisi con i nostri investitori. A quest’ultimi, preziosi portatori di interesse che arricchiscono la compagine sociale di Lemon Sistemi, diamo il nostro più caloroso benvenuto”.