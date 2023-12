Rialzo controllato per le Borse europee in seduta con pochi spunti

FTSE MIB

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche il, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. La, con gli acquisti che continuano a essere guidati dalle aspettative sui tagli dei tassi da parte della Federal Reserve già a partire dai primi mesi del 2024: secondo il FedWatch del CME, gli operatori si aspettano una prima riduzione dei tassi di 25 punti base a marzo con una probabilità del 71,3% e una seconda a giugno con una probabilità del 70,4%.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,106. Lieve aumento dell', che sale a 2.065,2 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il(Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,39%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +155 punti base, con ilche si posiziona al 3,49%.composta, che cresce di un modesto +0,21%, performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,56%, e resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,31%.Lieve aumento per la, con ilche sale dello 0,33% a 30.455 punti; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,36%, portandosi a 32.587 punti. Poco sopra la parità il(+0,61%); sulla stessa linea, guadagni frazionali per il(+0,61%).Tra lea grande capitalizzazione, tonicache evidenzia un bel vantaggio del 2,97%. In luce, con un ampio progresso dell'1,58%.avanza dello 0,97%. Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,95%.del FTSE MidCap,(+3,54%),(+2,88%),(+2,14%) e(+1,55%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,10%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,75%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,73%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:00:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 5%; preced. 4,2%)00:50: Produzione industriale, mensile (atteso -1,4%; preced. 1,3%)09:00: Vendite dettaglio, annuale (preced. 5%)09:00: Vendite dettaglio, mensile (preced. -0,2%)14:30: Scorte ingrosso, mensile (atteso -0,2%; preced. -0,4%).