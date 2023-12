Superbonus, Federcontribuenti: deve restare proroga al 2025

(Teleborsa) -per le spese sostenute a fronte di interventi di efficientamento energetico e miglioramenti ai fini antisismici nelle aree colpite dal terremoto.E' quanto si legge nella nota didopo la ''stretta'' che il governo vuole imporre alle misure riguardo l'Ecobonus 110%. "In questi giorni purtroppo stiamo seguendo attentamente le vicende legate al Superbonus 110 x cento e al netto delle discussioni vogliamo essere chiari e ribadire che eventuali provvedimenti non dovranno minimamente riguardare la proroga estesa fino al 2025 ai comuni colpiti dal terremoto del 2016. Ci auguriamo che la misura non sia cambiata o peggio cancellata con un colpo di spugna come sta succedendo per il Superbonus, anche perchè se così fosse il Centro Italia martoriato vedrebbe allontanarsi sempre di più la speranza di essere ricostruito''.5 ''si applica alle spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus per i quali sia prevista anche l'erogazione di contributi per la riparazione o ricostruzione a seguito di eventi sismici''. ''Bisogna che il governo si concentri un po' anche riguardo la ricostruzione del Centro Italia perchè se si ricostruisce riprende la vita, se si abbandona, quei territori saranno desolatamente spopolati'', conclude l'associazione dei consumatori.