Yakkyo ammessa in Borsa. Debutto il 29 dicembre su Euronext Growth Milan "EGM-Pro"

(Teleborsa) - Le azioni ordinarie emesse dache si occupa di sviluppare soluzioni software integrate per il processo di dropshipping e vendita wholesale di prodotti di terzi, che ha sviluppato una suite basata su intelligenza artificiale per assistere i propri clienti nelle attività di vendita online, sono state ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan – Segmento Professionale (“EGM-Pro”), da Borsa Italiana, con decorrenza venerdì 29 dicembre 2023.: “Dopo le operazioni di fundraising e crowdfunding, che hanno permesso lo sviluppo iniziale della Società, l’approdo in Borsa rappresenta un passaggio strategico per lo sviluppo di Yakkyo. La quotazione, infatti,, consolidare la presenza all’estero e valorizzare la nostra piattaforma sfruttando al meglio i driver tecnologici legati all’Artificial Intelligence. Questo ci permetterà di rendere i servizi di dropshipping e quelli correlati ai diversi modelli di business nell'e-commerce sempre più efficienti e di alto valore per i nostri clienti, grazie a un livello di automatizzazione sempre più avanzato. Parallelamente,, per consentire loro di focalizzarsi sullo sviluppo di ciò che rende unica la loro attività online. In questa prospettiva, offriamo loro la libertà di dedicarsi alla creatività, allo stile e a tutto ciò in cui non sono sostituibili, affinché possano sviluppare con successo il brand e conferirgli un sapore distintivo".L’ammissione alle negoziazioni di Yakkyo su EGM-Pro è avvenuta senza il collocamento di azioni ordinarie di nuova emissione, configurandosi così come la prima operazione di “just listing” su Borsa Italiana. La Società valuterà in futuro, anche sulla base delle condizioni di mercato, l’opportunità di effettuare raccolta di capitali e di passare sul segmento Euronext Growth Milan.