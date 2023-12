A Capodanno grande successo per terme e Spa: tutto esaurito nelle principali località italiane

(Teleborsa) - Grande successo per le terme a. Tutto esaurito nelle strutture ricettive che si trovano nelle località termali ed offrono centri benessere e Spa per vacanze all’insegna del relax. Infatti è boom di presenze da Abano Montegrotto Terme a Ischia: se una volta erano località frequentate principalmente da genitori e nonni che vi si recavano per fare le cure, oggi questa soluzione è molto ricercata anche da giovani coppie e famiglie.In Italia glisono circa 300, gli alberghi con le terme sono di meno ma quelli collegati al territorio termale sono molti di più, basti pensare a cittadine come Chianciano in Toscana o a Fiuggi nel Lazio. Nel settore del "quieto vivere" sono impiegate circa 65mila persone, tra operatori, ristoratori, addetti alle pulizie e a tutto l’indotto.