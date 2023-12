Assicurazioni, IVASS ordina oscuramento 7 siti abusivi

(Teleborsa) - L'IVASS, autorità di vigilanza e regolamentazione del mercato assicurativo, ha ordinato laesercitata tramite: www.mcassicurazione.eu, www.autieroassicurazioni.it, www.assicurazione-ltd.it, assicurazioniitaliane1.godaddysites.com, agenziamenna.com, primareclamonline.wixsite.com/prima-assicurazioni e www.agenzia-assimar.com.Le attività di oscuramento da parte dei provider che operano sul territorio italiano sono in corso, ma per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.L’IVASS raccomanda sempre di adottare le opportune cautele nella valutazione di offerte assicurative via Internet, telefono o messaggistica veloce (ad esempio, WhatsApp), soprattutto se relative a polizze r.c. auto di durata temporanea. In particolare, l’IVASS consiglia ai consumatori di controllare, prima del pagamento del premio, che i preventivi e i contratti siano riferibili a imprese e intermediari regolarmente autorizzati e di consultare sul sito IVASS le liste dei siti degli intermediari assicurativi regolarmente iscritti al RUI e dei siti delle imprese di assicurazione vigilate dall’IVASS.