Banca Akros, rimborso anticipato del certificato con sottostante CNH Industrial

Banco BPM

CNH Industrial

(Teleborsa) -(parte del gruppo) ha comunicato il"Banca Akros Equity Premium Autocallable Certificates su Azione CNH Industrial - 29.04.2024" (ISIN IT0005493868), visto chesarà delistata da Euronext Milano a decorrere dal 2 gennaio 2024.I certificati scadranno quindi anticipatamente,, e verranno rimborsati, entro 5 giorni lavorativi dalla determinazione del Fair Market Value. L'importo di rimborso anticipato per ciascun certificato sarà pari al Fair Market Value, calcolato, secondo la prassi di mercato e agendo in buona fede, sulla base del prezzo di chiusura del sottostante, rilevato alla data del 29/12/2023.