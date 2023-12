Cyberoo cresce sul mercato polacco, tre nuove partnership e primo cliente

Cyberoo

(Teleborsa) -, PMI innovativa specializzata in cyber security per le imprese, a circa sei mesi dall’inaugurazione della nuova sede in Polonia, fa sapere che sono già tre le nuove partnership siglate e destinate a fare da apripista nel replicare anche su questo territorio il modello di business e la Go to Market strategy collaudate con successo in Italia.Partnership che hanno già iniziato a dare i primi risultati con la sigla di un importante contratto con un cliente polacco.Il modello applicato frutto delle esperienze del passato conferma la bontà della strategia.Le nuove società partner sono la CC Otwarte Systemy Komputerowe, la Integrity Partners e la Prosystem.