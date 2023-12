Ecco tutti i bonus in scadenza il 31 dicembre. Cosa cambierà nel 2024?

(Teleborsa) - Il 2023 sta per terminare, ed ecco. A partire dal prossimo anno, infatti,: alcune verranno ridimensionate mentre altre addirittura eliminate. Si va da quello perCon l'arrivo del 2024 niente più bonus occhiali, unper l'acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto, in favore dei componenti di nuclei familiari con Isee fino a 10.000 euro.del bonus "vista". I beneficiari hanno potuto chiedere il 'bonus vista' a partire dal 5 maggio alle ore 12:00 sia come voucher da spendere presso gli esercizi commerciali accreditati sia come rimborso per un acquisto già effettuato dal 1° gennaio 2021 al 4 maggio 2023. La piattaforma online predisposta dal ministero della Salute resterà in funzione fino al 31 dicembre 2023 e l’erogazione procederà fino a esaurimento dei finanziamenti messi a disposizione dal Governo. E in base all’ordine cronologico di ricezione delle domande. Può essere richiesto una sola volta per ogni membro di un nucleo familiare.È un credito d’imposta del 50% della spesa sostenuta per l’acquisto di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento ed addizione di anidride carbonica, per il consumo domestico d'acqua. È possibile usufruire di questa agevolazione ancora per pochi giorni, visto che. Il contributo fiscale è previsto fino a mille euro per ogni immobile e cinquemila euro per immobili commerciali, palazzi istituzionali, enti e attività imprenditoriali. L’ammontare delle spese agevolabili effettuate nel 2023 va comunicato all’agenzia delle entrate entro il 28 febbraio del 2024 tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia., ladell’iva pagata per l’acquisto di immobili di nuova costruzione che appartengano alla classe energetica A e B, sottoforma di credito d’imposta da indicare nella dichiarazione dei redditi per gli immobili comprati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023.Addio anche alle agevolazioni fiscali per. Nel 2024 si chiuderanno infatti le esenzioni previste per le imposte di registro, quelle ipotecarie e catastali, per il credito di imposta Iva e l'esenzione dall'imposta sostitutiva per i mutui. Prorogato invece fino al 31 dicembre 2024 il bonus mutuo giovani, il mutuo agevolato per chi ha meno di 36 anni e un Isee familiare inferiore ai 40mila euro.Alcune agevolazioni verranno confermate anche nel 2024, ma con delle modifiche. Tra questi il. Nel 2024 l'agevolazione per i lavori di efficientamento energetico passa dal 90% del 2023 al 70% del 2024. Fino a fine 2023 potranno usufruire del 110% solo le abitazioni unifamiliari e i condomini con lavori avviati nel 2022.. Il contributo da 60 euro per l’acquisto di abbonamenti ai mezzi pubblici sarà riservato solo ai possessori della card sociale "Dedicata a te" che hanno un Isee fino a 15mila euro (anziché 20mila euro come l'anno precedente).Bilancio positivo per il. Dal 2024 per i nuclei familiari con un minore under 10 e Isee fino a 40mila euro in cui nascerà un nuovo bimbo ci saranno 2.100 euro aggiuntivi, che portano il beneficio massimo a 3.600 euro, dagli attuali 3mila. Cambia in positivo anche ilda 500 euro per chi compie 18 anni. Viene eliminata l’App 18, al suo posto ci saranno la "Carta cultura" e la "Carta del Merito", entrambe da 500 euro, cumulabili. La prima verrà data solo a chi ha un Isee inferiore a 35 mila euro, la seconda a chi ottiene il voto massimo di 100 all'esame di maturità., il contributo fino a 50 euro euro per ogni seduta di psicoterapia.