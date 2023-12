Lindbergh rinnova i contratti con Kone e Gruppo Bosch

Lindbergh,

(Teleborsa) - Tre importanti rinnovi contrattuali per, la controllata attiva sul territorio transalpino digruppo attivo in Italia e Francia nel settore MRO (Maintenance Repair and Operations) per l’offerta di servizi di logistica per le reti di assistenza tecnica e nel settore del Waste Management – Circular Economy.I tre accordi, siglati con KONE, azienda leader nell’industria della produzione e manutenzione di ascensori, montascale e porte scorrevoli automatiche, con E.l.m. Leblanc e BSH Electroménager, entrambe società del gruppo BOSCH operanti sul territorio francese, hanno une sono relativi all’erogazione dei servizi di logistica notturna “in-night in-boot” da parte di Lindbergh France a favore di un totale di oltre 1.800 tecnici manutentori itineranti.