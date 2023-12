Pozzi Milano, rinnovo del contratto di distribuzione commerciale con Mercati

Pozzi Milano

(Teleborsa) - Il CdA di, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore dell'arte da tavola, ha approvato lacommerciale con la parte correlata, siglato dalle parti lo scorso 1° gennaio 2022 e avente ad oggetto la distribuzione esclusiva da parte di Pozzi Milano di prodotti a marchio "WD Life Style", di titolarità di Mercati.Il contratto, avente durata biennale e scadenza al 31 dicembre 2023, si rinnoverà tacitamente per un periodo di ulteriori 12 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2024per l'(oltre IVA). L'addendum, inoltre, prevede la modifica del territorio in cui Pozzi Milano eseguirà, in via esclusiva, l'attività di promozione e distribuzione dei prodotti, prevedendo che lo stesso sia costituito da tutti i paesi ad esclusione dell'Italia, Francia, Belgio, Cina, Hong Kong e Corea.Si tratta di un'perchè Pozzi Milano è partecipata al 54,24% da, presidente del CdA della società, il quale è titolare di una quota di partecipazione pari al 100% del capitale di Dieci.sette, che detiene una quota di partecipazione pari al 74,43% del capitale di, la quale a sua volta è titolare di una partecipazione rappresentativa dell'intero capitale di Mercati.