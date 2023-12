Viasat, contratto da 900 milioni di dollari con l'aeronautica statunitense

Viasat

(Teleborsa) -, società statunitense leader globale nelle comunicazioni satellitari, ha annunciato che lavorerà con il Life Cycle Management Center (USAF LCMC) dell'per la transizione e l'integrazione di nuove tecnologie e capacità innovative come parte di un. Si tratta di un contratto IDIQ (Indefinite Delivery/Indefinite Quantity).In base al contratto, Viasat dovrebbeper fornire funzionalità integrate e multidominio per l'USAF. Il contratto ha una durata di circa cinque anni, con opzioni fino ad un massimo di ulteriori cinque anni."Comunicazioni resilienti e sicurezza delle comunicazioni sono fondamentali per le operazioni militari e l'USAF è stata chiara sulla necessità di spostare la tecnologia dallo sviluppo all'uso operativo su larga scala più rapidamente che mai - ha affermato, presidente di Viasat Government.Il contratto èassegnati a Viasatnel maggio 2023, che ha ampliato significativamente le dimensioni e la portata dell'azienda. La nuova società ora gestisce una flotta di 18 satelliti nello spazio, con altri 10 satelliti in fase di sviluppo.