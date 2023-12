IVASS, Gestioni Separate Vita: nel 2022 saldo negativo di 72 miliardi

(Teleborsa) - Le gestioni separate Vita nel 2022 (polizze vita rivalutabili di ramo I e operazioni di capitalizzazione finanziaria di ramo V) hanno registrato un, invariato rispetto all'anno precedente, e inferiore del 3,1% al 2017. È quanto emerge dal. Le Gestioni separate Vita in Italia sono 264 contro le 270 di fine 2021, quelle in valuta estera risultano stabilmente pari a 14. Le Gestioni con Fondo utili sono 9.Le riserve tecniche, pari a 581,2 miliardi di euro, registrano un incremento dell’1,2% rispetto al 2021 e il tasso di rendimento medio lordo e` pari a 2,5%, come nel 2021, e inferiore al 3,1% del 2017. Il tasso di rendimento medio trattenuto dalle imprese e` pari all’1,1%, in linea con quello del 2017;La differenza tra plusvalenze e minusvalenze(a fine 2021 era positivo per 33 miliardi); le prime dieci Gestioni separate raccolgono il 54% del totale degli attivi, dato invariato rispetto al 2021.