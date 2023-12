Man Group valuta nuove acquisizioni nel private credit

Man Group

(Teleborsa) -, società britannica di gestione attiva degli investimenti, è, poiché l'asset class continua ad acquisire attrattiva tra investitori e money manager. Lo scrive Bloomberg sulla base di un'intervista a Eric Burl, Head of Discretionary presso Man Group, oltre che responsabile per Man GLG e Man Global Private Markets (Man GPM).Il settore del private credit (o credito privato), generalmente classificato nella categoria degli, comprende prestiti e altri crediti concessi da un gestore patrimoniale (anziché da una banca) a mutuatari aziendali."Siamo aperti all'acquisizione di aziende, all'aggiunta di team o individui - ha affermato Burl -e che sia rilevante per i clienti, game on".Lo scorsoMan Group ha annunciato l'acquisizione di una partecipazione di controllo in, importante società statunitense attiva nel private credit con 11,8 miliardi di dollari di asset in gestione (AUM). Fondata nel 2014, Varagon ha completato finanziamenti per 24,5 miliardi di dollari a oltre 300 aziende e 138 sponsor.