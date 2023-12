Simone in rialzo al debutto su Euronext Growth Milan

Simone

(Teleborsa) -, società attiva nel campo dell'editoria, si muove in rialzo al(EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. Il titolo segnaalle 11, dopo essere entrato in contrattazione alle 10.24.La società napoletana è sbarcata a Piazza Affari dopo aver(di cui 3 milioni in aumento di capitale e 150.000 euro derivanti dall'esercizio dell'opzione di over allotment in vendita concessa da Giunima S.r.l.), con unper azione, al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza (2,00-2,50 euro per azione). Il flottante si attesta al 26,32% (prima dell'eventuale esercizio dell'opzione di greenshoe ed escluse le azioni a voto plurimo).di Simone prevedono il raggiungimento di unconsolidato non inferiore a 18,9 milioni di euro. L'consolidato riportato si prevede a un livello pari a circa 2,7 milioni di euro, che al netto di oneri correlati all'operazione di quotazione per 250 mila euro, si attesterebbe ad un livello non inferiore a 2,9 milioni di euro, con un'incidenza percentuale pari rispettivamente a circa il 14,2% e il 15,6% sul valore della produzione.Simone, costituita a Napoli nel 2011, è a capo dell'omonimo, Simone, Editrice Ardea, Dike Giuridica, Il Gatto Verde Edizioni, Font Cafè e Libri e Professioni, e un marchio, Edizione Simone, con oltre cinquant'anni di storia.