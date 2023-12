Spindox positiva dopo l'assemblea. Si attendono deleghe del nuovo CdA

Spindox

Spindox

(Teleborsa) -il titolo, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato dei servizi e dei prodotti ICT (Information & Communication Technology, che ieri sera ha nominato il. Paolo Costa è stato nominato presidente.Il mese scorso tre consiglieri, nonché azionisti di peso del gruppo toscano, si erano dimessi per "".Ilè statoper oggi, 29 dicembre 2023, alle ore 18:00, per deliberare l'attribuzione dei poteri.estende i guadagni rispetto alla seduta precedente,. I volumi sono tuttavia estremamente limitati, con un controvalore di 10.680 euro a un'ora dall'apertura delle contrattazioni. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 8,9 e successiva a 8,9. Supporto a 8,9.