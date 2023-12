Tecnimont (MAIRE) autorizzata ad avviare lavori per progetto fertilizzanti in Egitto

MAIRE

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella trasformazione delle risorse naturali, ha annunciato che la sua controllata(business unit Integrated E&C Solutions) ha haper il progetto per un impianto di acido nitrico e nitrato di ammonio di(Egyptian Chemical Industries Company), la cui aggiudicazione era stata annunciata a giugno 2023.Laper le attività di Engineering Procurement and Construction (EPC) è attesa per la fine di. Il contratto EPC è stato assegnato a un consorzio guidato da Tecnimont per un valore complessivo di 300 milioni di dollari, di cui circa 220 milioni di dollari di competenza di Tecnimont.L'impianto - si legge in una nota - andrà a, riducendo significativamente le attuali emissioni di gas serra grazie a sistemi di abbattimento che miglioreranno l'efficienza energetica complessiva e gli standard ambientali"Siamo felici di dare il via a questo progetto strategico, importante per i piani industriali di KIMA e per lo sviluppo delle attività agricole dell'intera regione", ha commentato l'