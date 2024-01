Brillante Piazza Affari che fa meglio degli altri Eurolistini

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Banca MPS

BPER

Leonardo

Unicredit

Caltagirone SpA

D'Amico

Danieli

Buzzi Unicem

GVS

(Teleborsa) -, che riavviano il rally ad inizio 2024, dopo la chiusura di un anno finanziario molto favorevole per i mercati del Continente.adombra questa prima sessione dell'anno, a dispetto dele delle n preoccupazioni per i danni provocati dalSostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,103. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 2.073,9 dollari l'oncia. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo dell'1,21%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +166 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,75%.sostenuta, con un discreto guadagno dello 0,98%, bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,25%, e sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,69%.Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il, che mostra una plusvalenza dell'1,47%; sulla stessa linea, ilcontinua la giornata in aumento dell'1,40%. Positivo il(+0,79%); sulla stessa linea, in moderato rialzo il(+0,61%).di Piazza Affari, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 3,38%.Ben impostata, che mostra un incremento del 3,01%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 2,78%.In luce, con un ampio progresso del 2,46%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,09%),(+1,95%),(+1,87%) e(+1,82%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,72%.Tra ledi maggior peso:02:45: PMI manifatturiero Caixin (atteso 50,4 punti; preced. 50,7 punti)10:00: PMI manifatturiero (atteso 44,2 punti; preced. 44,2 punti)10:00: M3, annuale (atteso -1%; preced. -1%)15:45: PMI manifatturiero (atteso 48,2 punti; preced. 49,4 punti)09:55: Tasso disoccupazione (atteso 5,9%; preced. 5,9%).