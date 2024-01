Cina, PMI manifatturiero in lieve espansione

(Teleborsa) -, che supera anche le attese degli analisti. Secondo il sondaggio mensile di Caixin/S&P Global, ilè salito a dicembre 2023 a quotadai 50,7 precedenti, confermandosi quindi sopra la soglia critica dei 50 punti, tra fase di espansione (valori superiori ai 50 punti) e di contrazione (valori inferiori ai 50 punti."Nel complesso, leper il settore manifatturiero hannonel mese di dicembre, con domanda e offerta in espansione e livelli di prezzo stabili. Tuttavia,rimane una b, e le imprese hanno espresso preoccupazioni per il futuro, mantenendosi caute su assunzioni, acquisto di materie prime e gestione delle scorte - ha affermato, senior economist di Caixin Insight Group - Guardando al nuovo anno, c’è ancora spazio per. Gli sforzi volti ad aumentare l’occupazione dovrebbero essere intensificati per alleviare la pressione sul mercato del lavoro, migliorare le codizioni di vita delle persone e in definitiva, promuovere la fiducia del mercato a lungo termine".