Circle, controllata Magellan Circle si aggiudica progetto BlueBARGE

Circle

(Teleborsa) -, PMI Innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan a capo dell’omonimo Gruppo specializzato nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni per l’innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, annuncia che laper l'alimentazione elettrica delle navi.Finanziato dal programma, BlueBARGE destinerà a CIRCLE un contributo die si concluderà aCon unprovenienti da 9 Paesi europei, BlueBARGE permetterà ditramite una bettolina per supportare l'alimentazione elettrica offshore delle navi ormeggiate, limitando le emissioni inquinanti e l'impronta di gas serra, seguendo un approccio diche ne faciliterà lafornendo una soluzione completa per ilBlueBARGE punta a contribuire al raggiungimento, da parte dell'industria marittima, degli obiettivi europei di elettrificazione e decarbonizzazione e affronterà temi di integrazione elettrica, sfide di interfacciamento della piattaforma con navi, porti e rete locale, aspetti di sicurezza operativa e conformità normativa.