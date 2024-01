Danone cede attività lattiero-casearie biologiche in USA

Danone

(Teleborsa) -ha firmato un accordo per laalla società di investimentoLa vendita delle attività che fanno capo ae comprendono latte, panna, yogurt, formaggio e burro biologici, fa parte del piano die di rotazione delle attività annunciato dalla società nel marzo 2022, che prevede la focalizzazione sul core business e la dismissione di attività non core."Questa vendita, una volta completata, ci consentirà di concentrarci ulteriormente sul nostro attuale portafoglio di marchi forti e focalizzati sulla salute e di reinvestire nelle nostre priorità di crescita", ha confermato il Co di Danone,Danone manterrà una quota di minoranza nell'attività, ha aggiunto la società., ma ha indicato che l'operazione avrà un impatto sui risultati finanziari nel 2024.