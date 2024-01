Emirati: nel 2024 cambia il concetto di ufficio, progetto di A&A e I-FT rivoluziona l’ambiente di lavoro

(Teleborsa) - La società di consulenza di Dubai, in partnership con, ha inaugurato un cantiere per la costruzione di un palazzo di uffici negli Emirati Arabi Uniti. Il progetto prevede l’allestimento di uffici all’avanguardia negli Emirati Arabi Uniti con l’obiettivo di soddisfare la crescente domanda di spazi commerciali di alta qualità nella regione.Il progetto edilizio, denominato, riguarda un’area ad Umm Al Quwain e rappresenta una mossa strategica per A&A Associate, che passa così dalle operazioni di avvio aziendale alle attività di costruzione e gestione. Il nuovo palazzo, che prevede un investimento di quasi 7 milioni di euro, avrà una superficie totale di oltre 6 mila mq e ospiterà più di 250 uffici con tutte le più moderne tecnologie.La società di consulenza internazionale Ift conferma invece con questa operazione l’intenzione di espandersi in Medio Oriente, con particolare focus sugli Emirati Arabi Uniti. Ad oggi Ift si estende in quattro continenti e fornisce un’ampia gamma di servizi di prima classe. In questo modo, A&A Associate e Ift intendono realizzare un investimento destinato a migliorare in modo sostanziale l’ambiente imprenditoriale negli Emirati Arabi Uniti, capace di rispondere alla crescente domanda di spazi aziendali premium.Il progetto dovrebbe essere completatoe darà un importante aiuto per contrastare la penuria di uffici e spazi per le imprese negli Emirati.è entusiasta sulla collaborazione con I-FT: "Questa collaborazione evidenzia il nostro impegno costante per l’innovazione e la crescita negli Emirati".ritiene che la partnership con A&A sui project financing sarà un grande successo. "Questo progetto contribuirà a portare i nostri clienti internazionali e italiani negli Emirati per cogliere le grandissime opportunità che il Paese e tutta l’area del Golfo Persico hanno da offrire".