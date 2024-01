Eurozona, indici PMI confermano venti recessione

(Teleborsa) - Miglio, che resta però in contrazione nel mese di dicembre, confermando una fase dicompatibile con unoSecondo l'indagine, l'indicea dicemebre è salito adel mese precedente e del consensus, attestandosi ai massimi degli ultimi 7 mesi. L'indicatore dello stato di salute del settore manifatturiero si conferma però, che fa da spartiacque fra recessione ed espansione.Rimangono elevati i cali della produzione e dei livelli occupazionali - spiega S&P Global che cura l'indagine sui direttori acquisto della Zona Euro - ma rallenta la contrazione della domanda e dell’attività di acquisto.A livello nazionale, ildai 44,4 del consensus. Laregistra undai 43,1 attesi, mentre il dato dellasi è attestato arispetto ai 42 attesi. Il PMI dellainvece è salito arispetto ai 43,1 indicato dagli analisti."Con l’inarrestabiledell’eurozona, l’HCOB PMI non ha mostrato quasi alcun cambiamento da novembre, indicando unper i beni manifatturieri. Tale scenario negativo riflette la lentezza dei nuovi ordini, in una rapida ritirata simile a quella di novembre, spiega, aggiungendo "le nostre previsioni a brevissimo termine sono in linea con la tendenza pessimistica, e suggeriscono fortemente una. Se questo si avverasse, mostrerebbe un quadro desolante per l’eurozona facendo intendere che la regione è entrata in recessione nel terzo trimestre".Riguardo alle quattro maggiori economie dell’eurozona, la classifica delle prestazioni di dicembre mostra risultati deludenti. "Il- spiega l'analista - con il rispettivo PMI che segnala un crollo dell’attività economica meno pronunciato di quello dell’Italia dove a sua volta si osserva un’industria in calo ad un tasso più lento di quello della Germania.".