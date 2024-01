Ita Airways alle prese con lo slittamento del via libera UE all’accordo con Lufthansa

Gruppo Lufthansa

(Teleborsa) - Ilda parte da parte dell'autorità Antitrust di Bruxellesarriverà, come ormai noto,con possibile ratifica nel mese di maggio.Uno slittamento, rispetto alla data di approvazione, dettata dalla scelta dell’organismo europeo di procedere a una. Che rallenta, di fatto, l’iter di privatizzazione della compagnia aerea italiana, nel frattempo chiamata ache non ammettono lunghi tempi di attesa.Dopo la rinuncia a operare il volo Malpensa-New York, Ita Airways starebbe preparandoper approdare in Star Alliance, che a sua voltaall’ingresso del Gruppo Lufthansa nel suo capitale con una quota del 41%.Nel frattempo, però, isono stati trasferiti dal Terminal 2F al. Neppure durante il periodo natalizio i lunghi preparativi al matrimonio Ita-Lufthansa hanno conosciuto pause. Tant’è che al Ministero dell’Economia e delle Finanze sarebbe arrivata, dacon cui Ita Airways ha in corso da settembre 2021 une la gestione di contratti di leasing per altre ex macchine Alitalia, unasulle strategie che si intendono seguire nel caso l’accordo con Lufthansa non vada in porto.A confortare le, le stime ufficiose delrimbalzate nei giorni scorsi, che dovrebbero prevedere un sostanziale, contro i -337 milioni dell’esercizio 2022, a fronte di perdite contenute in 160 milioni di euro rispetto ai 486,18 del 2022.