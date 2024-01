PLC concede esclusiva a Hitachi Zosen Inova per vendita 51% Schmack Biogas

PLC

(Teleborsa) -, a seguito di delibera da parte del Consiglio di Amministrazione, haper negoziare la compravendita dell’che considera il valore in termini didel capitale sociale di Schmack Biogas e della sue controllate pari ad, con un meccanismo di, tipico per questo tipo di operazioni. Il valore sopra esposto include unaout del corrispettivo che sarà legato al raggiungimentodi specifici risultati di business di breve periodo.L’esecuzione dell’Operazione èalla negoziazione e allaper la compravendita delle quote della Schmack, fra tutte le parti coinvolte, e di ogni altra documentazione necessaria al perfezionamento dell’Operazione stessa. L'esecuzione dell’Operazione è altresì subordinata aper questo tipo di operazioni, quale il mancato esercizio della clausola c.d. "change of control" da parte dei soci delle partecipate di Schmack e il rilascio delle eventuali autorizzazioni previste dalle normativedell’Operazione, subordinatamente al realizzarsi di tutte le condizioni, è stimatoL’eventuale perfezionamento dell’Operazionerelativo alle infrastrutture elettriche, alla tecnologia fotovoltaica ed eolica in Italia, in ragione degli importanti risultati ottenuti nel corso dell’ultimo anno e delle prospettive del settore confermate dai valori molto significativi di backlog e pipeline recentemente annunciati.