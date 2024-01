Wall Street cauta guarda alla Federal Reserve

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

sanitario

energia

utilities

informatica

telecomunicazioni

beni di consumo secondari

Amgen

Merck

Walgreens Boots Alliance

Verizon Communication

Intel

Apple

Boeing

Salesforce

Moderna

Warner Bros Discovery

Amgen

Kraft Heinz

Advanced Micro Devices

JD.com

Datadog

Atlassian

(Teleborsa) - Sosta intorno alla parità la Borsa di New York, con ilche si attesta a 37.748 punti, mentre, al contrario, si posiziona sotto la parità l', che retrocede a 4.747 punti. Depresso il(-1,56%); come pure, poco sotto la parità l'(-0,63%).La prima seduta del 2024 si conferma debole, sulla scia delle prese di profitto degli investitori dopo un anno che si è chiuso in forte rialzo. Sul fronte macroeconomico, sono attesi, domani, i, mentre venerdì è in agenda il, del mese di dicembre.Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,83%),(+1,74%) e(+1,45%). Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-2,53%),(-1,04%) e(-0,67%).Tra i(+3,89%),(+3,55%),(+3,18%) e(+3,17%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,25%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,62%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,88%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,58%.Tra idel Nasdaq 100,(+15,21%),(+4,52%),(+3,89%) e(+3,32%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,62%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,19%.In perdita, che scende del 4,53%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,46 punti percentuali.