Auto, Governo accelera su nuovo Piano incentivi

(Teleborsa) - Nella giornata di ieri il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha convocatoun incontro plenario del Tavolo Automotive: la riunione si terrà a Palazzo Piacentini, sede del Mimit, e sarà presieduta dal ministr, a cui parteciperanno i principali rappresentanti delle imprese del settore, oltre alle organizzazioni della filiera, verrà illustrato il nuovo Piano degli incentivi per il settore automotive di prossima attivazione. Pilastri del Piano sono lo svecchiamento del parco auto, col sostegno ai redditi più bassi, e il rilancio della produzione di veicoli in Italia; sono inoltre previsti il raddoppio degli incentivi per Taxi e Ncc e l`avvio in forma sperimentale della formula del leasing sociale.Incentivi per auto elettriche che partono daL'aiuto per l'acquisto di una vettura ibrida va da 4 a 10mila euro, e quello per un'auto a basse emissioni dai 1.500 ai 3.000 euro.Sono alcune delle ipotesi contenute nella bozza di lavoro per il rinnovo degli incentivi visionata da Ansa, sui quali il governo punta a utilizzare risorse per 930 milioni, 570 milioni di nuovi fondi perL'intervento riguarda anche