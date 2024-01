Aviazione: nel 2024 il traffico aereo torna livelli pre Covid

(Teleborsa) - Il traffico aereo internazionale tornerà nel 2024 a superare i livelli precedenti alla profonda crisi causata dalla pandemia. E’ quanto sostengono i principali player del settore dell’aviazione a livello mondiale. La crescita del trasporto aereo nel mondo vedrà anche l’arrivo di, assistenti di volo e anche tecnici per la manutenzione. Sarà questo uno dei temi al centro di "Fly Future 2024", terza edizione dell’evento di orientamento e informazione per i giovani interessati a lavorare nel settore dell’aviazione e dello spazio, che si svolgerà nei giorni 20 e 21 febbraio presso l’Università Europea di Roma.Il "Commercial Market Outlook 2023" di Boeing prevede una domanda globale di 42.595 nuovi jet commerciali entro il 2042, una stima simile a quella del “Global Market Forecast 2023” di Airbus che fissa a 40.850 il numero di aeromobili da consegnare nei prossimi venti anni. Ita Airways è impegnata nel maxi piano per l’assunzione di 1.200 figure professionali tra comandanti, piloti e assistenti di volo. Anche Aeroitalia sta cercando piloti, hostess, steward e personale tecnico, mentre Neos ha organizzato nei prossimi giorni a Roma una selezione per assistenti di volo. Diverse poi le compagnie che cercano nuovi piloti in Italia, anche tramite partnership con scuole di volo.