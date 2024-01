Banco BPM lancia la piattaforma "Incentivi 360" dedicata alle imprese

Banco BPM

(Teleborsa) -, una piattaforma digitale chee agli ulteriori incentivi europei previsti dal REPowerEU, che offre straordinarie opportunità per i progetti di innovazione, transizione sostenibile e digitalizzazione delle medie e piccole imprese."Incentivi 360" è una piattaforma digitaleper permettere alle imprese diofferti dal PNRR e dagli altri fondi europei. Il lancio della piattaforma evidenzia la volontà di Banco BPM di, la costante evoluzione dell’offerta sul canale digital – in linea con il Piano Strategico ’23-’26 – e il ruolo di riferimento svolto dalla banca nell’offerta di soluzioni finanziarie e servizi specialistici che agevolino l’accesso ai fondi stanziati a livello europeo.Grazie a questa piattaforma le imprese potranno identificare le iniziative più in linea con le loro caratteristiche e informarsi sull’offerta di prodotti di finanziamento Banco BPM associabili ai singoli incentivi. Inoltre, la piattaforma consentirà alle imprese iscritte di avvalersi dei servizi di consulenza Deloitte."La piattaforma Incentivi360 qualifica ulteriormente la nostra offerta dedicata alle Pmi e alle Midcap in materia di Pnrr – spiega, responsabile della struttura di Banco BPM che segue il Pnrr –. Si tratta infatti di un’infrastruttura digitale specifica, in cui gli elementi informativi essenziali, la consulenza e le soluzioni finanziarie-creditizie si integrano, facilitando e velocizzando la valutazione e l’eventuale accesso da parte delle imprese ai finanziamenti e alle agevolazioni europee".