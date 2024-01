BCE sottoporrà a stress test 109 banche per verifica cyber-resilienza

(Teleborsa) - Nel 2024 lasottoporrà a unaattualmente soggette alla sua vigilanza diretta, non con l’obiettivo di valutarne le capacità di prevenzione, bensìLoper effettuare il test presume che uncorrente delle banche, le quali metteranno quindi alla prova le proprie, tra cui l’attivazione die piani di emergenza e il ripristino della normale operatività. I responsabili della vigilanza valuteranno quindi la capacità delle banche di affrontare tale scenario.Nell'ambito della procedura,e dovranno quindi presentareriguardo alle modalità con cui avranno fronteggiato l’attacco cibernetico. Il campione include modelli imprenditoriali e, per fornire una rappresentazione significativa del sistema bancario dell’Area Euro e assicurare un coordinamento efficiente con altre attività di vigilanza.Questo esercizio sarà di tipoe quindiun effetto patrimoniale tramite gli orientamenti di secondo pilastro, che rappresentanoper le banche riguardo al livello di capitale da detenere in aggiunta ai requisiti obbligatori, come avviene per gli stress test "tradizionali". Lesaranno invececondotta nel 2024. I responsabili discuteranno con le singole banche i risultati e gli insegnamenti tratti dalla prova nell’ambito del(Supervisory Review and Evaluation Process,) 2024, finalizzato allaspecifico di ciascuna banca. I principali risultati della prova saranno comunicati nell’estate del 2024.