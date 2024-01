IVS acquisisce Time Vending da Chef Express (Gruppo Cremonini)

IVS Group

(Teleborsa) -ha completato l’acquisizione della partecipazione del 50% di Time Vending di proprietà di Chef Express (Gruppo Cremonini), di cui IVS Italia deteneva già il 50%, arrivando così al 100%.Il, inclusivo della posizione finanziaria netta positiva di Time Vending, è pari a Euro 7,385 milioni. Al contempo, Chef Express reinvestirà i proventi della cessione acquistando n. 1.309.397 azioni proprie di IVS Group (corrispondenti al 1,4% circa del capitale di IVS Group), ad un prezzo di Euro 5,64 per azione.La joint venture tra IVS e Chef Express (Gruppo Cremonini) risale al 2009 e questa operazione rafforza le basi per maggiori e più evolute forme di collaborazione tra le due società, esempi di eccellenza nel settore della distribuzione food & beverage e della ristorazione in Italia e in Europa.