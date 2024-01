TraWell Co annuncia esercizio Warrant 2021-2024

TraWell Co

(Teleborsa) -azienda leader a livello mondiale nei servizi di protezione e deposito bagagli, rende noto che durante il mese di Dicembre2023 sono statie sono state conseguentemente sottoscritte, nel rapporto di 1 nuova azione ogni warrant esercitato,per ciascuna Azione di Compendio sottoscritta, per unLeammesse alla quotazione sul mercato Euronext Growth Milan, sono prive di valore nominale, hanno regolare godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Trawell Co in circolazione alla data di emissione.Residuano pertanto, che potranno esserecompreso, come da Regolamento "Warrant Trawell Co 2021-2024".In conseguenza di quanto sopra indicato, il nuovo capitale sociale di Trawell Co sarà di 16.262.459,86 euro composto da 2.517.741 azioniordinarie prive di valore nominale. L’attestazione di variazione del capitale sociale sarà depositata presso il competente registro in data 2 Gennaio 2024.