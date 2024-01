Wall Street resta al palo

Dow Jones

(Teleborsa) - Chiusura debole per la Borsa di New York, che ha riavviato le contrattazioni dell'anno all'insegna della cautela, risentendo anche di qualche presa di beneficio dopo un 2023 in crescita. Ilha chiuso a 37.715 punti, mentre si è mosso al ribasso l', che ha perso lo 0,57%, chiudendo a 4.743 punti. In netto peggioramento il(-1,68%); sulla stessa linea, in lieve ribasso l'(-0,66%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,76%),(+1,38%) e(+1,19%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-2,58%),(-0,95%) e(-0,92%).del Dow Jones,(+3,88%),(+3,26%),(+3,10%) e(+2,47%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,84%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,58%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,41%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,66%.(+13,13%),(+3,49%),(+3,26%) e(+3,06%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,97%.Pesante, che segna una discesa di ben -5,85 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 5,28%.Sensibili perdite per, in calo del 5,19%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:16:00: ISM manifatturiero (atteso 47,1 punti; preced. 46,7 punti)13:30: Challenger licenziamenti (preced. 45,51K unità)14:15: Occupati ADP (atteso 113K unità; preced. 103K unità)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 215K unità; preced. 218K unità)15:45: PMI servizi (atteso 51,3 punti; preced. 50,8 punti)15:45: PMI composito (atteso 51 punti; preced. 50,7 punti)17:00: Scorte petrolio, settimanale (preced. -6,91 Mln barili).