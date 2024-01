CIRCLE Group: Magellan Circle si aggiudica il progetto FOREMAST ricevendo un contributo di 235 mila euro

(Teleborsa) - La Circle S.p.a. comunica che la controllataper lo shift modale dal trasporto su gomma a quello marittimo grazie all’impiego diprototipi di imbarcazioni automatizzate, piccole, flessibili e a zero emissioni. Piu` in particolare, FOREMAST affronta l'urgente necessita` di, puntando a creare un cambio di paradigma verso una logistica piu` pulita ed efficiente. Il vascello "SFAZ", sviluppato nell'ambito del progetto, consentira` il trasporto sostenibile delle merci lungo vie navigabili interne, riducendo la congestione stradale, abbassando le emissioni e migliorando l'accessibilita` complessiva.Finanziato dal programma Horizon Europe,Oltre a Magellan Circle, partecipano all’iniziativa - che ha inizio a gennaio 2024 e si concludera` a dicembre 2026 - 15 partner provenienti da 9 diversi Paesi europei., CEO di Magellan Circle, esprime entusiasmo per l'impatto potenziale del progetto, dichiarando: "FOREMAST rappresenta un passo avanti verso il trasporto sostenibile. I vascelli SFAZ, con il loro basso impatto ambientale, sono pronti a trasformare la logistica urbana e costiera, spingendoci verso un futuro in cui il trasporto piu` pulito, intelligente ed efficiente diventa realta`".