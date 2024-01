Concessioni, CNA Balneari: apprezzate le dichiarazioni del Presidente del Consiglio

(Teleborsa) -apprezza le dichiarazioni del Presidente del Consigliosulla questione delle, che confermano l’orientamento per definire soluzioni nel rispetto delle norme europee e per dare certezze alle imprese. Positivo il riferimento allache ha finalmente sancito la non scarsità dellail cui esito potrà consentire di aprire l’imminente confronto con la Commissione europea, su nuove basi, per scongiurare la procedura d’infrazione ma soprattutto per dare stabilità a 30mila imprese.CNA Balneari ritiene che bisogna agire rapidamente per preservare un comparto fondamentale dell’economia attraverso ilin materia di concessioni demaniali marittime e una posizione netta – sia a livello interno che continentale – che scongiuri le evidenze pubbliche sulla base dell’inapplicabilità della(Bolkestein) per le attuali 30mila imprese balneari.La risorsa spiaggia disponibile è abbondante per favoriresulle nostre coste: 7.500 sono, infatti, le nuove concessioni in via di rilascio – secondo il dato del MIT di giugno 2023 – per effetto diindette dai comuni costieri.