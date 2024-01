Eurozona, servizi in miglioramento ma non si vedono segni di ripresa

(Teleborsa) -L'indice dei direttori d'acquisto delle attività terziarie nella Zona Euro si è attestato infatti aprecedenti e rispetto aied attesi, ma resta al di sotto dela soglia critica dei 50 punti che fa da spartiacque fra crescita e recessione.Nello stesso periodo il, in miglioramento rispetto ai, ma sui livelli del mese precedente.Per quanto riguarda le economie più importanti dell'Area Euro,vede salire il PMI composito a 48,6 punti da 48,1 dopo che il PMI dei servizi è salito a quota 49,8 da 49,5 (era atteso a 49,8). In, il PMI composito sale a 44,8 punti da 44,6 e quello del terziario a 45,7 da 45,4 (contro attese per 44,3). Lavede scendere il PMI composito a 47,4 punti da 47,8 ed il PMI servizi a 49,3 da 49,6 (contro il 48,4 del consensus). Infine, lavede un aumento del PMI servizi a 51,5 punti da 51 contro attese per 51,2 punti."Un po' come già accaduto a novembre, il settore terziario dell’eurozona, ancora, è in leggera contrazione. Nel frattempo, l’occupazione aumenta, anche se marginalmente., ma la tendenza è ben lontana da una crescita e mancano chiari segnali di un ritorno imminente ad una solida espansione", afferma, Chief Economist presso la Hamburg Commercial Bank."Il, un indicatore affidabile della prestazione economica complessiva - prosegue l'esperto -. Ad aumentare la credibilità di questa tesi si aggiunge il nostro modello di PIL a brevissimo termine, che, per quest’ultimo trimestre, prevede una contrazione mensile consecutiva della regione".