Gi Group Holding acquisisce Kelly e il fatturato supera i 5 miliardi di euro

(Teleborsa) -multinazionale italiana del mercato del lavoro, annuncia oggi di aver completato con successo l'acquisizione delle attività europee di, leader a livello mondiale in soluzioni specializzate per i talenti. L’operazione rappresenta la più grande acquisizione nella storia della società, di cui. La transazione accelera la strategia di crescita di Gi Group Holding per diventare un attore leader nel settore Staffing e Recruiting a livello globale, perché permette di espandere le sue attività in undici Paesi, tra cui Francia, Portogallo e Svizzera, e portare i suoi servizi anche in Belgio, Lussemburgo e Norvegia. L'acquisizione risulta di particolare rilievo alla luce della consolidata esperienza di Kelly nei servizi di Staffing, e rafforza ulteriormente la posizione di Gi Group Holding come partner esperto e affidabile.L'acquisizione consentirà alla società di, nel lavoro temporaneo per profili white collar e nell’ambito RPO (Recruitment Process Outsourcing): queste capabilities saranno integrate nella proposta di valore di Gi Group Holding e le permetteranno di accrescere strategicamente il proprio ecosistema HR per fornire soluzioni e servizi completi."Questo è per noi un giorno molto emozionante perchée un passo fondamentale nella nostra traiettoria di crescita per diventare leader a livello globale nei servizi HR", haFondatore e CEO di Gi Group Holding. "Tutto ciò va di pari passo con il nostro impegno nel garantire une per questo siamo lieti diNon vediamo l'ora di dare il benvenuto nella nostra famiglia a centinaia di nuovi colleghi che daranno senza dubbio un contributo prezioso per portare avanti la nostra missione: quella di diffondere e concretizzare il Lavoro Sostenibile in tutto il mondo".Gi Group Holding continua così a risalire nella classifica stilata da Staffing industry analysts, dove è l