ICE, volumi record di trading nel 2023 per zucchero e cacao

ICE

(Teleborsa) - Lasu zucchero, cacao, petrolio e gas presso l'(ICE) ha registrato un nuovo record nel 2023, secondo quanto si legge nel report annuale della società finanziaria, che gestisce importanti mercati per la negoziazione di materie prime e commodities.Guardando alle commodities agricole,ha detto che il volume medio giornaliero (ADV) scambiato in contratti dinel 2023 è aumentato del 21% rispetto all'anno precedente, segnando un nuovo record. Nuovo primato anche per l'ADV per i contratti sul, aumentato del 14% rispetto al 2022, mentre l'ADV per i futures sulè balzato del 9% lo scorso anno, senza tuttavia segnare un nuovo record.Sul fronte energetico, l'ADV sulè aumentato del 16% a un nuovo record, quello suldel 27% a un nuovo record, quello sul Gasoil del 20%, quello sul North American gas del 7% e quello sulgas del 66% a un nuovo record."ICE ha iniziato a investire nella globalizzazione dei mercati delle materie prime decenni fa, e la nostra performance record fino al 2023 mostra il valore che i clienti trovano nella nostra piattaforma globale, sostenuta da", ha affermatodi ICE."Il complesso delle materie prime e dell'energia di ICE ha raggiunto record di volume e di open interest durante tutto l’anno, con i nostri mercati Brent, WTI, TTF e agricoli, ciascuno scambiato a livelli record nel 2023, riflettendo il ruolo fondamentale che i mercati dei derivati di ICE svolgono nell'aiutare la nostra base di clienti globale a gestire i loro rischi a fronte di".