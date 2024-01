Più soldi in busta paga e meno sanzioni, Leo presenta il "nuovo fisco"

(Teleborsa) - 2024 anno della prima tappa della riforma fiscale, a cominciare dal taglio dell'Irpef. "La prima tappa in realtà l'abbiamo già portata a termine e con un ottimo risultato: l'approvazione definitiva di ben sei decreti legislativi di attuazion. Il primo tassello della riforma "è stato fissato".Cosìviceministro dell'Economia, nell'intervista rilasciata a QN, parlando di un intervento "che va letto insieme con la conferma, per il 2024, del taglio del cuneo sulle retribuzioni fino a 35mila euro lordi. In generale, il beneficio massimo di queste due misure porterà nelle buste paga degli italiani fino a circa 1.500 euro in più l'anno. Con le risorse a disposizione abbiamo voluto dare un segnale concreto alle fasce medio-basse,È una riforma "Teniamo conto che in Italia l'ultima riforma fiscale è stata fatta oltre 50 anni fa". Inoltre "non è pensabile, per esempio, che in materia di IVA ci siano sanzioni dal 120 al 240%. Bisogna arrivare al massimo al 60%, come nella media europea.